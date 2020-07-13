В Донецке показали, какая на самом деле очередь на Университетской (Фото)

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке перед штабом «Здоровое движение» собралась большая очередь. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Штаб находится по ул. Университетской, 19 – в нем составляются списки тех, кому разрешено пересечь КПП «ДНР». Перед ним собрались десятки людей.

«Вещественные доказательства?», – спросили из очереди у дончанина, который запечатлел количество ожидающих.

«Просто показывала вчера Майя Пирогова, что там людей вообще нету», – ответил он.

Напомним, сегодня, 13 июля, «ДНР» на один день открыла «республиканский» КПП «Еленовка».

Как сообщалось ранее, въезд в «ДНР» с подконтрольной Украине территории осуществляется исключительно по разрешающим спискам. Данные списки составляет «республиканский» межведомственный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, а заявления принимают как оперативный штаб, так и штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь).

Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.