Переселенцы организовали нелегальный «конверт» с криптовалютой, – СБУ

Служба безопасности Украины блокировала международную интернет-сеть, которая легализовала теневые средства через криптовалюту. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму», – говорится в сообщении.

Как отмечается, эти операции проводились без уплаты обязательных платежей и не отображались в налоговой отчетности их клиентов.

«Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБ Украины и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика», – говорится в сообщении.

Кроме того, проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney», доступ к доменам которой запрещен решением СНБО

«В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР"», – говорится в сообщении.