На Донетчине погибли двое украинских военных, – штаб ООС

Сегодня, 13 июля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донетчине погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного (Марьинский р-н). В результате обстрела погиб украинский военный.

Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

В командовании Объединенных сил выразили соболезнования родным и близким погибших украинских воинов.