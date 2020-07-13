В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ

В соответствии с приказом командующего Объединенных сил пропуск через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях в настоящее время осуществляется через КПВВ «Марьинка», «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Сегодня, 13 июля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) возобновили пропуск через свой КПП на дорожном коридоре «Донецк – Мариуполь». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня, 13 июля, оккупационная администрация России возобновила пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк – Мариуполь. По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны временно оккупированной территории Украины на въезд на контролируемую территорию прибыли 38 человек и 8 автомобилей», – говорится в сообщении.

На это же время через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек.

«На временно оккупированную территорию – 229, на контролируемую территорию – 481», – детализировали в Госпогранслужбе.

Также отмечается, что пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданскому населению риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности не пропуска со стороны НВФ. Также напоминают, что в случае отказа в пересечении, оставаться в серой зоне опасно из-за возможных обстрелов НВФ, поэтому следует немедленно возвращаться в сторону контролируемой территории Украины.

«Движение через КПВВ "Марьинка" продолжает оставаться заблокированным боевиками», – отметили в Госпогранслужбе.

В ведомстве также напомнили, что все люди, прибывающие со временно неподконтрольной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Дій вдома» или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются люди, которые следуют через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.

Как сообщалось ранее, «ДНР» на один день открыла «республиканский» КПП «Еленовка».