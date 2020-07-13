Катастрофа самолета МАУ: Иран заявил об ошибке при настройке радара

Причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном (Иран) в январе стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны. Об этом вечером в субботу, 11 июля, сообщило иранское агентство гражданской авиации, пишет DW.com.

«Катастрофа произошла из-за человеческой ошибки во время выполнения процедуры настройки радара», – говорится в заявлении агентства.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков».