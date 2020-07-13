Оборот в 300 миллионов: На Донетчине разоблачили центр по регистрации фиктивных предприятий

В Донецкой области правоохранители пресекли преступную деятельность центра по регистрации фиктивных предприятий с общим оборотом средств более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области.

«В рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212 УК Украины, разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, которая действовала на северной территории Донецкой области и осуществляла незаконную деятельность по регистрации субъектов хозяйствования на подставных лиц, по фиктивным налоговым адресам, путем предоставления заведомо ложных сведений в орган государственной регистрации. В дальнейшем созданные предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты налогов», – говорится в сообщении.

По информации налоговиков, всего за 2018-2020 годы указанной группой было зарегистрировано более 150 предприятий с признаками фиктивности. Общий оборот средств по данным субъектам хозяйственной деятельности составил более 300 млн грн.

Как сообщается, в результате обысков обнаружено и изъято более 30 печатей юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, 13 печатей частных нотариусов, 1 печать государственного регистратора, компакт-диски с электронными цифровыми подписями и печатями, ноутбуки, флэш-накопители, мобильные телефоны, уставные, учредительные , кадровые и регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, черновые записи и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.