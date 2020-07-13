RU
Все новости

В Мариуполе вода будет, как из кранов в Париже, – посол Франции

13.07.20 13:39
Этьен де Понсен
Этьен де Понсен

Жители Мариуполя через несколько лет смогут пить чистую, соответствующую всем требованиям воду. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июля, во время онлайн пресс-конференции, посвященной началу реализации проекта по снабжению питьевой водой в г. Мариуполе, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, это показательный проект сотрудничества между двумя странами. Мариуполь, который находится в нескольких километрах от линии разграничения, стал в последние годы символом динамичного развития и европейских устремлений.

«Проект, о котором сегодня идет речь и который финансируется за средства французского казначейства, мы можем запустить сегодня… Этот проект вписывается в те приоритеты, которые были очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским… В октябре прошлого года на инвестиционном форуме президент Зеленский выступил с призывом к международному сообществу усиливать свое присутствие именно на Востоке Украины», – сказал посол.

«Благодаря этому проекту и подобному ему другому проекту, который мы рассматриваем к реализации в Луганской области – я рад, что мы имеем возможность ответить на этот призыв со стороны президента Украины и что делаем это в такой короткий срок», – добавил он.

Этьен де Понсен подчеркнул важность водоснабжения для города Мариуполя, который пострадал во время продолжающегося до сих пор конфликта.

С реализацией проекта, по его словам, вода в Мариуполе наконец-то станет питьевой и соответствующей стандартам – жители города будут употреблять воду, которая по своим характеристикам будет такой же, как течет из кранов в Париже.

С января 2019 года, отметил посол, были проведены и реализованы все необходимые финансовые и административные процедуры для запуска проекта. «Все инженерные работы будут начаты в ближайшие недели», – сказал Этьен де Понсен.

Французская сторона ожидает введения водоснабжающей станции в эксплуатацию в 2023 году, также французы будут следить за выполнением сроков.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк