В Мариуполе вода будет, как из кранов в Париже, – посол Франции

Жители Мариуполя через несколько лет смогут пить чистую, соответствующую всем требованиям воду. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июля, во время онлайн пресс-конференции, посвященной началу реализации проекта по снабжению питьевой водой в г. Мариуполе, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, это показательный проект сотрудничества между двумя странами. Мариуполь, который находится в нескольких километрах от линии разграничения, стал в последние годы символом динамичного развития и европейских устремлений.

«Проект, о котором сегодня идет речь и который финансируется за средства французского казначейства, мы можем запустить сегодня… Этот проект вписывается в те приоритеты, которые были очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским… В октябре прошлого года на инвестиционном форуме президент Зеленский выступил с призывом к международному сообществу усиливать свое присутствие именно на Востоке Украины», – сказал посол.

«Благодаря этому проекту и подобному ему другому проекту, который мы рассматриваем к реализации в Луганской области – я рад, что мы имеем возможность ответить на этот призыв со стороны президента Украины и что делаем это в такой короткий срок», – добавил он.

Этьен де Понсен подчеркнул важность водоснабжения для города Мариуполя, который пострадал во время продолжающегося до сих пор конфликта.

С реализацией проекта, по его словам, вода в Мариуполе наконец-то станет питьевой и соответствующей стандартам – жители города будут употреблять воду, которая по своим характеристикам будет такой же, как течет из кранов в Париже.

С января 2019 года, отметил посол, были проведены и реализованы все необходимые финансовые и административные процедуры для запуска проекта. «Все инженерные работы будут начаты в ближайшие недели», – сказал Этьен де Понсен.

Французская сторона ожидает введения водоснабжающей станции в эксплуатацию в 2023 году, также французы будут следить за выполнением сроков.