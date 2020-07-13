В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с COVID-19, – Степанов

В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю. Об этом сегодня, 13 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил статистику: за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели. Сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных. Лидерами среди выявленных инфицированных является Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах заведений, не соблюдающих карантин. Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений питания. На них составлены 102 админпротокола.