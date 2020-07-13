На Донетчине в прифронтовой зоне открыли отремонтированную семейную амбулаторию (Фото)

В прифронтовом селе Галицыновка Марьинского района Донецкой области после проведенного капитального ремонта открыли амбулаторию общей практики – семейной медицины. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

«Проведенный капитальный ремонт семейной амбулатории значительно улучшит условия труда медицинских работников, качество оказания медицинской помощи пациентам. Амбулатория укомплектована необходимым оборудованием согласно табеля оснащения, мебелью, медицинской аппаратурой, компьютерной техникой и всем необходимым для работы семейного врача», – говорится в сообщении.

Работы по ремонту и оснащению амбулатории профинансированы Министерством иностранных дел Германии в партнерстве с Обществом Красного Креста Украины при поддержке Люксембургского Красного Креста и Немецкого Красного Креста.