10-летний льготный период: Министр рассказал об условиях кредита на проект в Мариуполе

Франция предоставит кредит на льготных условиях для реализации проекта по водоснабжению Мариуполя. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об условиях кредита сегодня, 13 июля, во время онлайн пресс-конференции, посвященной началу реализации проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя, сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников подчеркнул важность поддержки со стороны Франции. Он отметил, что это государство является одним из активных участников Нормандского формата.

«Нам очень важно, что в таком гуманитарном проекте, как вода Мариуполю, мы имеем поддержку – и это только начало – от наших друзей из Франции», – сообщил министр.

Также он коротко рассказал о проекте. Резников объяснил, что речь идет о предоставлении льготного кредита в 64 млн евро от правительства Франции – на 30 лет, с 10-летним льготным периодом со ставкой в 0,08%.

«На эти деньги в Мариуполе будут построены фильтровальная станция, водозаборы, проведены необходимые исследования, где именно и как именно брать и обеспечивать питьевую воду для города, где проживают почти полмиллиона жителей», – сообщил министр.

«Это обеспечит право каждого жителя Мариуполя на питьевую воду наивысшего стандарта, наивысшего качества, чтобы обеспечить здоровую жизнь», – добавил он.

По словам Резникова, каждый участник проекта имеет четкое понимание о своей роли, о сроках выполнения задач. Министр отметил, что верит в успешность проекта. «На сегодняшний день Минреинтеграции начало работу над проектом, который называется "Стратегия экономического развития Донбасса", который позволит продемонстрировать на примере Мариуполя, как будет развиваться весь Донбасс, который пострадал от вооруженной агрессии РФ», – сказал министр.