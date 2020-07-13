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Тлеют отдельные очаги: На Луганщине продолжают тушить лесной пожар

13.07.20 13:58
Фото: пресс-служба ГСЧС Украины
Фото: пресс-служба ГСЧС Украины

В Луганской области продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, пожар был локализован 9 июля, но до сих пор еще продолжают тлеть отдельные очаги в нескольких участках леса. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тыс. га.

«По состоянию на 7:00 13 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (16, 46 и между 27, 35 и 90 кварталами Боровского лесничества)», – говорится в сообщении.

Всего к ликвидации пожара привлечены 714 человек и 160 единиц техники. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

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