Дежурил на блокпосту: На Донетчине полиции сдался участник НВФ

На Донетчине сдался полиции 65-летний житель Константиновки, в мае 2014 года дежуривший на блокпосту незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«Во время оккупации Константиновки участниками незаконных вооруженных формирований местный житель узнал о том, что боевики приглашают всех желающих служить вместе с ними. Предложив свои услуги, мужчина начал свою работу на блокпосту. Помощник боевиков в гражданской одежде осматривал транспорт, проверял документы водителей и пассажиров. Сейчас, узнав о программе, которая освобождает от уголовной ответственности, мужчина решил добровольно признаться в своем сотрудничестве с НВФ», – сообщили в полиции.

В отношении мужчины открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 этой статьи, освобождается от уголовной ответственности по этой статье люди, находившиеся в составе вооруженных формирований, за действия, предусмотренные ч.1 и ч.2 данной статьи, если они добровольно вышли из такого формирования и уведомили о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.