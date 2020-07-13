Нацбанк предупредил украинцев об аферах с кредитами «под 0%» (Видео)

Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами «под 0%», поскольку в реальности эта ставка может вырасти до 1700% годовых. Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей Национального банка Украины Ольга Лобайчук.

«Во-первых я призываю людей не верить в кредиты "под 0%". Никто никогда не будет раздавать деньги просто так. Это не благотворительная организация. Во-вторых, как бы это скучно ни звучало, пожалуйста, читайте договора. У нас есть гражданское законодательство, иногда я не могу помочь человеку просто потому, что об этом договорились стороны, – всё. Люди это подписывают. И единственный, кто может оспорить этот договор, – это суд. А суды, как мы понимаем, – это долго и дорого», – подчеркнула Ольга Лобайчук.

Она рассказала, что недавно к ней поступило обращение, где человек пишет, что взял 3 тыс. грн, а должен отдать 18 тыс. грн., потому что так было прописано в договоре. Лобайчук объяснила, как действует эта схема.

«Они действительно пишут 0%, или 0,01%, но на определенный промежуток времени, например, на неделю. На шестой день включается "бешеная" пеня, штрафы, и дополнительные комиссии, проценты – как они только их не называют в договорах. Оно все включается одномоментно. Максимально, то, что я лично видела, – 1702% годовых. Это то, что мы посчитали и увидели. Это огромные проценты», – говорит Ольга Лобайчук.

Она отметила, что с 1 июля микрофинансовые организации, кредитные бюро, ломбарды и т.п. перешли под контроль Нацбанка. Регулятор начинает работу с финансовыми компаниями, для них будут установлены правила прозрачности и честности на рынке, но это займет время.

Она также сообщила, что с января этого года в Украине заработал закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Установлены требования к рекламе о правдивых процентах и условиях кредитов, к информации на сайтах. Банки должны будут их выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываются и к финансовым компаниям.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24»