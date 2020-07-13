В Мариуполе с участием представителей Франции и Украины подписан субкредитный договор

Проект в сфере водоснабжения, реализуемый в Мариуполе с привлечением льготных кредитных средств со стороны Франции, станет примером для иных городов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июля, во время онлайн пресс-конференции, посвященной началу реализации проекта по снабжению питьевой водой г. Мариуполя, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Я считаю, что этот проект является очень важным для Украины, он является пилотным. Я убежден, что позитивный опыт Мариуполя станет указателем для других городов – что можно такие проекты реализовывать, привлекать», – сказал Марченко.

Он назвал условия проекта привлекательными – и сроки, и кредитную ставку. Марченко считает, что реализация проекта свидетельствует о доверии иностранных партнеров к Украине и «доверия к тому, что регион Донбасс является той территорией, где можно реализовывать значительные инвестиционные проекты».

Во время мероприятия был подписан четырехсторонний субкредитный договор с участием представителей Франции и Украины.