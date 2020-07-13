В «ДНР» на выходных в ДТП погиб один человек и 15 получили травмы (Фото)

В «ДНР» в период с 11 по 12 июля произошло 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 15 получили травмы, и зарегистрированы 15 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

11 июля в Харцызске водитель автомобиля «ВАЗ-2109» при изменении направления движения влево совершил столкновение с автомобилем Renault Megane, который двигался в попутном направлении и совершал обгон автомобиля «ВАЗ». В результате ДТП водитель и 3 пассажира автомобиля Renault, среди которых была 6-летняя девочка, получили травмы.

12 июля в Червоногвардейском районе Макеевки водитель автомобиля Kia Soul при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался по главной дороге. В результате ДТП 2 пассажира автомобиля Daewoo Lanos, среди которых 10-летний мальчик, а также пассажир автомобиля Kia Soul получили травмы.

12 июля в Кировском районе Донецка водитель автомобиля Ford Focus на регулируемом перекрестке ул. Петровского – ул. Пинтера при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet и 3 пассажира автомобиля Ford получили травмы.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 358 нарушений ПДД, среди которых 48 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.