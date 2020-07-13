На Донетчине восстановлено электроснабжение двух прифронтовых сел

ДТЭК Донецкие электросети восстановил работу линий 10 кВ и 0,4 кВ, обеспечивающих электроэнергией 260 жителей Водяного и Зайцево, находящихся в «серой зоне». Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба компании.

Линии были повреждены в результате обстрела. Из-за боевых действий эти населенные пункты постоянно находятся под угрозой аварийных отключений и рискуют остаться без света.

«Ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети начали работы по восстановлению линий сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня). В селе Водяное бригада Авдеевского РЭС провела частичную замену оборудования трансформаторной подстанции, поврежденной при обстреле в мае, установила новые предохранители. В пгт Зайцево энергетики Торецкого РЭС заменили 350 метров проводов, установили 8 новых опор. Теперь у 120 жителей села Водяное и 140 жителей пгт Зайцево стабильная подача электроэнергии», – сообщил генеральный директор компании Алексей Дегтярев.

В пресс-службе также отметили, что с начала боевых действий на Донбассе компания более 16 тыс. раз восстановила электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач. Из них 13 168 – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 1677 – работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, 1507 – ликвидации обесточивания подстанций 35-110 кВ.