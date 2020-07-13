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Внутри есть пламя: Под Северодонецком тушат полигон твердых бытовых отходов

13.07.20 15:12
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

На Луганщине неподалеку Северодонецка тлеет мусорная свалка, которую пока не могут потушить. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Украина 24».

«Самой большой проблемой для нас является свалка под Северодонецком, которая сегодня тлеет. Открытого огня нет, но внутри есть пламя или огромное тление. Сейчас несколько отрядов спасателей постоянно заливают это водой. С помощью военной техники мы сворачиваем песок и сверху пересыпаем, так сказать консервируем свалку песком», – рассказал Гайдай.

По информации Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, в данное время в районе тлеющего полигона твердых бытовых отходов работает грунтомет, который создает вокруг свалки защитную полосу шириной 12 м.

Ранее сообщалось, что на Луганщине лесной пожар, случившийся 7 июля, вызвал масштабное возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) под Северодонецком. Верховой лесной пожар был слишком мощный, и персонал полигона был эвакуирован. А при возвращении рабочие увидели, что ТБО занялись на значительной площади полигона.

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