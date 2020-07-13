В России заявили, что вакцина от COVID-19 будет выпущена уже в середине августа

В РФ вакцина от коронавируса COVID-19 может поступить в гражданский оборот в середине августа. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить партии, разрабатываемые Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сегодня, 13 июля, заявил директор центра Александр Гинцбург, передает российский «ТАСС».

«В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», – сказал он.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи планирует подать на регистрацию свою вакцину против коронавируса 2-4 августа. «Насколько я помню график, утвержденный [министром здравоохранения РФ] Михаилом Мурашко, это 2-4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем», – утверждает Гинцбург.

Стартовал второй этап испытаний вакцины, окончание исследований планируется в конце июля – начале августа. «Второй этап сейчас фактически начался… Он закончится к началу августа, к концу июля, к моменту регистрации», – уверяет Гинцбург.

Предварительные результаты первого этапа клинических испытаний вакцины показали, что у добровольцев вырабатывается иммунитет к инфекции. «Да, показал абсолютно… Он [иммунитет] формируется, но мы окончательные результаты еще никому не сообщали. Мы смотрим более углубленно, несколькими системами, не только наличие антител, как все коммерческие и некоммерческие структуры смотрят, а мы смотрим наличие вируснейтрализующих антител… Плюс, мы будем еще смотреть и смотрим т-клеточный иммунитет, что вообще никто не смотрит», – сообщил директор центра.