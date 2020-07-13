Операция «Мак» на Донетчине: Правоохранители уничтожили почти 64 тыс. кустов наркотиков

На Донетчине во время спецоперации «Мак» полицейские уничтожили почти 64 тыс. незаконно высеянных наркосодержащих растений. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» начался на Донетчине 20 мая.

На сегодняшний день оперативники обнаружили и уничтожили почти 64 тыс. незаконно высеянных наркосодержащих растений, подавляющее большинство из которых – конопля.

«Только в течение июня лиманские полицейские обнаружили почти полгектара конопли вблизи с. Заречное, а под Орловкой Волновахского района оперативники путем сожжения уничтожили около 8 тыс. наркокустов. Сейчас устанавливают владельцев наркопосевов», – рассказали в полиции.

В Краматорске недавно правоохранители разоблачили наркоагрария, который с 2016 года скрывался от правосудия. «Мужчина в своем домовладении вырастил настоящий маковый "сад" – полицейские изъяли и уничтожили 250 кустов наркорастений», – говорится в сообщении пресс-службы.

Житель Курахово якобы для собственного потребления выращивал 800 кустов конопли.

«За незаконную деятельность правонарушители будут наказаны в соответствии с законом», – подчеркнули в полиции.

Всего на сегодня по выявленным фактам преступной деятельности, связанной с выращиванием наркосодержащих растений, открыто 116 уголовных производств, 12 людям сообщено о подозрении.

Мероприятия в рамках операции «Мак» продолжаются.