Президент присвоил звание Героя Украины известному волонтеру, погибшему на Донбассе

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» младшему лейтенанту Тарасу Матвиеву, который погиб на Донбассе. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 13 июля, передает пресс-служба Офиса президента.

Звание Героя Украины присвоено за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

«Тарас Матвиев на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это – пример ценностей молодых поколений украинцев, которые создают нашу страну. Вечная память Герою», – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщается, похороны защитника состоятся в среду, 15 июля.

Напомним, младший лейтенант Тарас Матвиев погиб вечером 10 июля, когда незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Тарас Матвиев вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.

Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и побратимы инициировали процедуру подачи на присвоение младшему лейтенанту Тарасу Матвиеву звания Героя Украины.

31-летний Тарас Матвиев – журналист, волонтер ОО «Народный легион», один из основателей «Поисковой инициативы Майдана» – организации, которая разыскивает людей, исчезнувших во время событий Революции достоинства.