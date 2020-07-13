Местные выборы: Президент отозвал постановление о выборах, а Рада выделила почти 1,3 миллиарда на их проведение

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады постановление о местных выборах. В то же время парламент выделил почти 1,3 млрд грн на их проведение, передает «РБК-Украина».

Об отзыве постановления объявил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

Он отметил, что президент направил в Верховную Раду письмо, чтобы из сегодняшней повестки дня снять проекты №3809 (о назначении местных выборов.) и №3708, 3708-1 – о зарплатах чиновников. Последний документ предусматривает снятие ограничения в 47 тыс. грн, которое было введено на время карантина.

По данным источников издания в руководстве фракции «Слуга народа», причина отзыва постановления о местных выборах – некорректное описание, как будут проходить выборы в районных советах.

По его словам, сегодня парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию, но депутаты не успели подготовить документ до 14:00.

При этом на сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины перенаправила 1 млрд 263 млн 954 тыс. грн на проведение выборов из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Принятый закон вносит соответствующие изменения в приложения №3 и №6 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год».

За документ проголосовали 330 парламентариев.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление №3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)».

Согласно новому Избирательному кодексу, теперь переселенцы смогут голосовать на местных выборах. До 9 сентября внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут подать заявку на изменение места голосования на местных выборах, которые запланированы на октябрь. При этом, нынешней осенью, скорее всего, не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.