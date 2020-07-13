Двое жителей Донетчины ограбили мужчину в хостеле в Виннице

Полицейские задержали двух мужчин из Донецкой области, которые ночью в одном из хостелов Винницы ограбили жителя Могилев-Подольского района. Применив силу, злоумышленники отобрали у пострадавшего почти 6 тыс. грн. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Винницкой области.

«В Левобережное отделение полиции обратился 55-летний житель села Кукавка. Мужчина сообщил, что находясь по делам в областном центре, он остановился на ночлег в хостеле. Около 01:30 ночи, когда он вышел из комнаты, на него напали двое неизвестных мужчин. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов по телу и отобрали деньги в сумме почти 6 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Пострадавший описал полицейским внешность грабителей и сообщил, что мужчины также арендовали комнату в этом отеле. Поэтому вскоре они были задержаны. Злоумышленниками оказались жители Донецкой области в возрасте 31 и 33 года.

Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Им объявлено о подозрении в совершении грабежа в соответствии с ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение донетчанам грозит до 8 лет лишения свободы.