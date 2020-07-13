В Донецке показали, что происходит в штабе по приему заявлений на въезд в «ДНР» (Фото)

В «ДНР» заявление на въезд в «республику» с подконтрольной Украине территории принимают в штабе «Здоровое движение» – действует при общественном движении «Донецкая республика» (правящая в «ДНР» партия). Но на всю «республику» офис приема документов один – в Донецке, на ул. Университетской, 19, передают «Донецкие новости».

Лица, находящиеся на подконтрольной Украине территории, в «Здоровое движение» могут подать заявление и документы по электронной почте (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Но заявление вместо своих родственников могут подать и находящиеся в «ДНР». Вот они и приходят в офис «Здорового движения» в Донецке.

Ежедневно здесь отмечается большая очередь, которая начинает формироваться сразу после окончания комендантского часа – с 4 утра. Люди ожидают на улице. Непосредственно в офис запускают ограниченное число людей.

При входе в офис на лестнице предупреждение – «высокая ступенька».

Прием ведется прямо в холле. Здесь работают всего 4 оператора – причем, они не только принимают посетителей, в их обязанности входит и обрабатывать заявки, поступающие по электронной почте. В день приходит более тысячи электронных писем, поэтому справиться с таким потоком операторы физически не могут.

Примечательно, что только один из трех операторов – в защитной маске. Также и посетителей пускают без средств индивидуальной защиты.

В помещении среди атрибутов не только символика «ДНР» (флаги, герб, стенд с гимном и пр.), но и флаги России.

Как пояснила оператор Людмила, в «ДНР» сейчас впускают граждан с постоянной или временной пропиской на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. «Это те люди, которые до начала карантина выехали на лечение, ездили к своим родственникам и пр. и не смогли вернуться в связи с закрытием границ. Но они – граждане Донецкой народной республики, и они могут въехать. Для этого они подают заявление, прикладывают копии подтверждающих документов – паспорт с пропиской в ДНР, а также при необходимости документы, подтверждающие причину въезда. Вместо них могут прийти близкие родственники и подать заявление, если у них есть копи документов въезжающих граждан», – пояснила девушка.

Прописка является основанием для въезда в «ДНР». Однако, как отметила Людмила, из заявлений формируется очередь на въезд, и на первые позиции ставятся люди, у которых есть жизненно важные причины для прибытия. «Если человеку нужно здесь пройти срочное лечение в ДНР, если это смерть близкого родственника и нужно прибыть на похороны и иные обстоятельства. Эти люди, конечно, будут въезжать первыми. Но они должны предоставить подтверждающие эти обстоятельства документы – свидетельство о смерти, либо медзаключение с эпикризом и необходимостью лечения и пр. Если здесь находится мама с тремя детьми, а там у нее остался муж, то женщина подает заявление от лица мужа, прикладывает свидетельство о браке, копии своего и его паспортов, свидетельства о рождении детей. Т.е. все то, что вы пишите в своем заявлении, – нужно подтвердить документами. Если вы пишите причину "воссоединение с семьей", но прикладываете только свой паспорт, это не является доказательством "воссоединения с семьей"», – рассказала оператор.

Она акцентировала, что штаб «Здоровое движение» лишь принимает документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск и формирует список на въезд – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. «Мы не владеем информацией – разрешили человеку въезд или нет, или как обстоят дела с его документами, какой он по счету в очереди. У нас нет такой информации», – сказала девушка.

С начала карантина «ДНР» открывала линию разграничения только 3 раза – по одному дню, работал лишь один контрольно-пропускной пункт в Еленовке. В день с подконтрольной Украине территории в «республику» впускали лишь до 300 человек, из них по разрешительным спискам 230-250 человек. При этом желающих вернуться домой – около десятка тысяч.

Дату открытия КПП «Еленовка» также определяет «антикоронавирусный» штаб. Их сотрудники обзванивают лиц, которых включили в разрешительный список на въезд, и за пару дней предупреждают о предстоящем пересечении линии разграничения.

Людмила также рассказала, что в штаб «Здоровое движение» должны обращаться местные жители, которые хотят выехать из «ДНР» – в Россию, «ЛНР» или на подконтрольную часть Украины. «Выезд для лиц, имеющих здесь постоянную прописку, осуществляется на основании важных обстоятельств, которые также нужно подтвердить документально», – резюмировала она.