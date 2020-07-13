Более 200 пострадавших и 450 миллионов ущерба: На Луганщине посчитали убытки от пожаров

В Новоайдарском районе Луганской области в результате масштабных пожаров пострадали 223 человека, ущерб только от уничтожения леса составил более 450 млн грн. Об этом сегодня, 13 июля, сообщила председатель Новоайдарской райгосадминистрации Татьяна Новикова, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Она отметила, что на сегодня учтены 76 пострадавших от пожара домов, и ни один из них не был застрахован.

«Пожаром повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено до основания – 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 "Озеро волчье" Новоайдарского района», – перечислила Новикова.

По ее словам, местная власть помогает людям восстанавливать утраченные документы. Уже выдано несколько свидетельств о рождении.

Татьяна Новикова также сообщила, что вследствие чрезвычайной ситуации пострадали 223 человека, из которых:

понесли материальный ущерб – 109 человек;

обратились в «скорую медицинскую помощь», больницы Северодонецка и Новоайдара – 114 человек (из них 17 детей).

Ориентировочный размер убытков, причиненных чрезвычайной ситуацией, только от потери лесных насаждений, составляет более 450 млн грн.

Ликвидация пожара продолжается. Окончательный размер ущерба устанавливается.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.