Сгоревший горсовет и депрессия: Как сегодня выглядит прифронтовой Торецк (Фото)

Торецк был освобожден от «ДНР» как и остальные ныне свободные города Донетчины летом 2014 года. Однако в отличие от Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и иных населенных пунктов Торецк не стал мирным городом, а оказался в перечне пунктов, расположенных на линии соприкосновения. Географически он находится вблизи неподконтрольной украинской власти Горловки, передает «Сайт города Славянска».

Летом 2014-го во время отступления из Торецка незаконных вооруженных формирований полностью сгорело здание городского совета. Сейчас здесь нет местного самоуправления, а действует военно-гражданская администрация, которая разместилась в здании местного детского сада.

Вот так сейчас выглядит здание горсовета спустя 6 лет после освобождения города:

Актуальная для города проблема – водоснабжение. В результате боевых действий снаряды и мины до сих пор попадают в водопровод, который расположен между Торецком и Горловкой. Из-за этого город часто оказывается без питьевой воды.

За 6 лет войны водопровод Торецк – Горловка останавливался более 20 раз, самый долгий период – почти на месяц. Причем здесь нет резервного источника водоснабжения. Нынешний водопровод находится в аварийном состоянии, потери воды на уровне 50%. 4 километра труб расположены непосредственно в зоне активных боевых действий, а 500 метров требуют срочной замены.

Также в Торецке работают угольные шахты, которые находятся на грани закрытия вследствие нерентабельности, но на них пока держится бюджет громады.

Однако несмотря на проблемы, город пытается развиваться. Так, здесь построили новый Центр предоставления административных услуг, на стенах депрессивных многоэтажек местные организации создают яркие муралы, а также в городе есть довольно приличная центральная площадь.