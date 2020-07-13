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Президент Швейцарии вместе с президентом Украины приедет на Донбасс

13.07.20 17:29

20-23 июля по приглашению президента Украины страну с государственным визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене», – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Симонетта Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс.

«Главы государств ознакомятся с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи», – сообщили в Офисе президента.

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