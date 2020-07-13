Обучение на украинском: На этой неделе Рада рассмотрит законопроект по языку

Верховная Рада может 16 июля проголосовать языковой законопроект № 2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях» авторства народного депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского. Документ, в частности, затрагивает вопрос перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Вадимир Вятрович.

Вяткович отмечает, что этот законопроект вносит изменения в законы о языке и об образовании, и называет его «самой большой угрозой украинскому языку и украинскому образованию со времен Януковича».

«Если его примут: переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года будет отменено. Более того, в любых школах (включая школы с украинским языком обучения) будет разрешено преподавать "несколько учебных предметов" на русском языке. Это – путь к тотальной русификации образования», – считает нардеп.

Наиболее циничным, по мнению Вятровича, является дата рассмотрения документа, т.к. 16 июля – день 30-летия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Согласно анализу нардепа от «ЕС» Андрея Парубия, данный законопроект «отменяет обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке».

Отметим, что законопроект № 2362 разрешает представителям нацменьшинств получать среднее образование на родном языке до 2023 года.