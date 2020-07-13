В Мариуполе построят завод по производству питьевой воды

В Мариуполе спроектируют и построят завод по производству питьевой воды. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июля, во время онлайн пресс-конференции, посвященной началу реализации проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя, сообщил городской голова Вадим Бойченко.

«Это уникальный и масштабный проект для всей страны, и в первую очередь – для жителей Мариуполя, витрины украинского Донбасса. Полумиллионное население нашего города наконец получит качественную и эффективную систему водоснабжения. Уверен, наш опыт станет успешным примером для других городов», – сказал Вадим Бойченко.

Он отметил, что из-за боевых действий на Донбассе, повреждений канала Северский Донец-Донбасс город стал ощущать проблемы и с наличием воды, и с ее качеством.

«Но не было опыта, технологий, не было практик для поиска альтернативы. Теперь при поддержке посольства Франции в Украине мы нашли нужные европейские практики. Французские эксперты приехали в город и сказали, что возможно строительство завода по очистке воды в Мариуполе. Мы пишем целую стратегию по управлению водой для города Мариуполя», – сообщил городской голова.

Первый этап проекта начнется в июле-августе 2020 года и будет реализовываться инжиниринговой компанией BETEN INTERNATIONAL, которая подготовит технико-экономическое обоснование (срок исполнения – 1 год), а также разработает Генеральный план по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотведения города до 2040 года.

Этап проектирования и строительства завода по производству питьевой воды начнется через год, чтобы запустить завод в работу в 2023-2024 годах. Для реализации этого этапа будет привлечена компания STEREAU, дочерняя компания группы SAUR, специализирующаяся на строительстве очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что Франция предоставит кредит на льготных условиях для реализации проекта по водоснабжению Мариуполя. Речь идет о предоставлении кредита в 64 млн евро от правительства Франции – на 30 лет, с 10-летним льготным периодом со ставкой в 0,08%. 13 июля во время пресс-конференции, посвященной началу реализации проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя, был подписан четырехсторонний субкредитный договор с участием представителей Франции и Украины.