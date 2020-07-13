На Луганщине – наименьший риск инфицирования COVID-19, – Минздрав

Луганская область имеет самый низкий показатель количества активных больных коронавирусом на 100 тыс. населения, потому здесь – наименьший риск заразиться коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«Наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7) и Запорожской (5,0) областях», – написал Ляшко.

Он также отметил, что 4 дня подряд в Украине количество активных больных меньше чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев – 51,5%.

Виктор Ляшко добавил, что 45% от всех лиц, у которых подтвержден диагноз коронавирус (это 24 379 человек), составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 июля в Украине COVID-19 заболели 54 133 человека (26 503 пациента выздоровели, 1 398 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 759 инфицированных (выздоровели – 273 пациента, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 инфицированных (выздоровели – 74 пациента, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 362 заразившихся (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 80). В «ЛНР» (на 12 июля) – 576 случаев COVID-19 (выздоровели 485 человек, летальных случаев – 14).