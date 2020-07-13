Обновили «Снеговика» и запустили «Морковное»: В Донецке рассказали, как работает фабрика мороженого (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает работать фабрика «Винтер» (после «национализации» – объединение «Винтерпром»), которая в весенне-летний период изготавливает мороженое. В ноябре эта производственная линия останавливается.

Сейчас здесь работает 300 сотрудников, которые производят около 30 видов мороженого. «Это наши классические виды: "Каштан", "Донецкое", "Морозко", "Белоснежка", "Спортивное", "Крем-брюле", "Шоколадное", замороженные соки, семейный пломбир в полиэтиленовом пакете, торты из мороженого и другие сорта. Наиболее востребованные – пломбир в вафельном стаканчике и плодово-ягодное. Эти сорта – пик любого сезона. В них традиционные рецептуры советских времен, вкусы, которым мы не изменяем на протяжении многих лет», – рассказал в интервью «республиканскому» изданию директор «Винтера» Андрей Щукин.

Технолог фабрики Ольга Савицкая уверяет, что продукция изготавливается еще по советской рецептуре. «Конечно, с тех пор поменялись стандарты, нормы. Однако мы работаем по ГОСТам, которые запрещают нам отходить от классической линейки. Например, если это пломбир, то в нем нет растительных жиров, синтетических ароматизаторов и красителей. Мы работаем по технологии тех времен», – сказала она.

В больших объемах мороженое изготавливают только летом. «А с ноября по март производство мороженого останавливается. Зимой завод выпускает различные полуфабрикаты: пельмени, чебуреки, котлеты по-донбасски. Это производство прекратилось 10 лет назад, а в 2020 году возобновилось. Таким образом мы сохраняем кадры в зимний период», – добавляет Щукин.

Из новинок – линейка мороженого «Игра престолов», которая была запущена в 2019 году. Серия включает 7 видов: «Вишня и лед», «Кокос ночи», «Мы здесь смородина», «Почувствуй мой вкус», «Жара близко», «Нам сладость» и «Семья. Долг. Мороженое». Это молочное мороженое с добавление стержней из фруктовых наполнителей либо с добавлением соленой карамели.

Недавно фабрика начала выпускать «Морковное». «Это пломбир с натуральными добавками моркови, который уже есть в продаже. А в детской линейке появилось мороженое "Полосатики". Кроме того, мы обновили "Снеговика" и "Белоснежку" в плане рецептуры и упаковки. В ближайшем будущем планируем производить мороженое для тех, кто заботится о здоровом питании. Это будет серия ЗОЖ», – говорит начальник цеха мороженого Игорб Буркаль.

Фабрика «Винтер» в Донецке / Фото из открытых источников

Напомним, что ПАО «Винтер» (входит в группу компаний «Донецксталь») было создано в 1994 году на базе одного из старейших предприятий города Донецка «Главхолод». Основным видом деятельности фабрики было производство мороженого (в вафельном стаканчике, на палочке, фруктовое, рожки, замороженные соки, семейное мороженое и торты). Ранее продукция донецкой фабрики под ТМ «Винтер» поставлялась в 12 областей Украины. Максимальная производительность фабрики в день составляла 40 тонн мороженого, в летний сезон на ней работало до 550 человек.

В 2017 году в «ДНР» «национализировали» ПАО «Винтер» и на его основе создали Объединение «Винтерпром». На «Винтерпроме», прежде всего, «оседала прибыль» с двух предприятий, занимающихся продажей алкоголя: ГП «Винтер» и ООО «Ультима».

После «национализации» максимальная производственная мощность фабрики сократилась почти в 2 раза до 25 тонн мороженного в день.

В 2018 году фабрика простаивала, ее запустили лишь в 2019 году.

Новинкой сезона-2019 стала серия мороженого, посвященная сериалу «Игра престолов». В 2017 году местные производители отличились выпуском мороженого «Черминатор», которое окрашивает язык, зубы и губы в черный цвет, а также ко Дню шахтера выпустили «Черное золото».

В «ДНР» помимо «Винтера» мороженое изготавливает и Торговый дом «Горняк», незаконно использующий украинский бренд «Геркулес». Здесь с мая 2019 года начали выпуск нового мороженого со вкусом огурца и арбуза.