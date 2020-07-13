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В «ДНР» рассказали, идет ли работа в России в «республиканский» трудовой стаж

13.07.20 18:59
Трудовая книжка РФ / Фото из открытых источников
Трудовая книжка РФ / Фото из открытых источников

Работа в России засчитывается в трудовой стаж «ДНР». Об этом сообщает «республиканское» издание.

Дело в том, что еще в довоенное время между правительствами Украины и Российской Федерации 14 января 1993 года было заключено Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за пределами границ своих государств. По этому Соглашению трудовой стаж (включая льготный), приобретенный на территориях Украины и России, взаимно признается.

В трудовых вопросах «ДНР» до сих порт использует нормативные акты Украины, поэтому опирается и на указанное Соглашение.

Отмечается, что период работы в РФ отражается в трудовой книжке российского образца, которую заводит организация-работодатель и которая выдается человеку при увольнении. Поэтому период работы в Российской Федерации, отраженный в российской трудовой книжке, засчитывается в страховой стаж при трудоустройстве в «ДНР».

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