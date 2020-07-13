Забил кирпичом и поджег дом: На Донетчине мужчина жестоко расправился с пенсионеркой

В Краматорске полицейские задержали злоумышленника, который до смерти забил пожилую женщину. Мужчина пытался скрыть следы преступления и поджег дом с телом. Оперативники установили и задержали преступника в течение дня. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

12 июля в 00:59 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от пожарных о том, что после ликвидации возгорания в частном доме по улице Тенистой обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Полиция установила, что 71-летняя местная жительница погибла насильственной смертью.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попал 40-летний краматорчанин. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.

«Следствием установлено, что злоумышленник пришел к пенсионерке домой и начал ссору на почве ранее возникших неприязненных отношений. Гость напал на потерпевшую, бил ее руками и ногами, после нанес удар деревянным бруском, однако и этого оказалось мало. Тогда нападающий взял во дворе кирпич и нанес им еще удар. Бил исключительно по голове. После преступления поджег дом, чтобы уничтожить следы и избежать ответственности за содеянное», – рассказали в полиции.

Даже после пожара специалисты выявили вещественные доказательства преступления.

Краматорчанин задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.