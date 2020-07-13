Перекрыли газ: На Донетчине остановлена Славянская ТЭС

В Донецкой области полностью остановлена Славянская ТЭС (г. Николаевка), так как «Донецкоблгаз» с 1 июля прекратил поставки газа на станцию. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба компании «Донбассэнерго», в состав которой входит теплоэлектростанция.

В компании отмечают, что между «Донбассэнерго» и «Донецкоблгазом» действует договор о распределении газа. На год «Донбассэнерго» заказала13 млн 635 тыс. 506 куб. м газа, «за которые добросовестно платит в полном объеме и в установленные сроки».

Но в мае «Донецкоблгаз» доначислил 13,6 млн грн за газ, который превышает заказанный годовой объем. И предупредил об отключении газоснабжения Славянской ТЭС в случае неоплаты счета в течение 10 рабочих дней.

«Облгаз транспортирует газ участком трубы длиной 3 км. Эту трубу в свое время мы построили и передали им в пользование. Они не несут никаких дополнительных расходов на транзит газа. Именно за это они претендуют на дополнительные 13 млн грн ежемесячно. Какой же должна быть тариф [на произведенную электроэнергию], если мы будем платить такие деньги?», – рассказал главный инженер Славянской ТЭС Игорь Басс.

«Донбассэнерго» обратилось в суд с иском о неправомерности требований. 12 июня суд запретил «Донецкоблгазу» ограничивать газоснабжение Славянской ТЭС.

Тем не менее 1 июля газ перестал поступать. В «Донецкоблгазе» объясняют это «аварийными работами». В энергетической компании уверяют, что никакие работы не проводятся.

«Сейчас Славянская ТЭС остановлена. Станция не генерирует электроэнергию и не покрывает пиковые нагрузки в электросети, которые составляют более 300 тыс. кВт в сутки», – говорится в сообщении.

В компании предупреждают, что теперь существует реальная угроза по ограничению электроснабжения Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"», которое поставляет питьевую воду Донецкой области. «Стабильная работа этого предприятия в первую очередь зависит от работоспособности СлавТЭС, поскольку КП "Вода Донбасса" присоединены к шинам открытого распределительного устройства станции», – говорят в «Донбассэнерго».

В связи с остановкой ТЭС она также не принимает поставки угля с шахты 1-3 «Новогродовская».

При Донецкой облгосадминистрации была создана трехсторонняя группа для разрешения споров между компаниями. В ее работе задействованы представители обеих спорных сторон, а ДонОГА выступает в качестве посредника.