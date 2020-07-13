Местные выборы объявят после согласования вопроса нового деления Украины на районы, – Разумков

Президент Владимир Зеленский отозвал проект постановления об объявлении местных выборов в Украине для того, чтобы сначала парламент определился с новым разделением Украины на районы. Об этом сообщил на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает «Сегодня».

По его словам, принято решение сначала проголосовать проект постановления об образовании (уменьшении количества и укрупнении) районов, чтобы потом объявить выборы в стране с уже новым административным устройством.

«Я не готов сказать, когда он будет рассмотрен, он есть в повестке дня на этой неделе, но смотрим, потому что у нас есть вопросы, связанные с законом об игорном бизнесе… Если мы говорим об алгоритме (действий по объявлению выборов), то он изменился. Позиция комитета была следующая: объявить выборы и выделить средства на их проведение (по деньгам решение было принято сегодня). Был вопрос об объявлении выборов, и он действительно был отложен, потому что позиция депутатов и внутри комитета отличается – что и после чего должно происходить: сначала объявить об изменении районов и потом объявлять выборы. И вот чтобы не допустить коллизии... было принято решение не рассматривать этот вопрос. Президент с повестки дня отозвал это постановление», – сказал Разумков.

Спикер парламента уточнил, что в случае принятия решения об укрупнении районов (планируется 14 июля) проект постановления о выборах можно будет поставить на голосование в любой момент через включение в повестку дня, «фактически сразу».

«Я надеюсь, что мы сможем это сделать на этой неделе, поскольку это последняя пленарная неделя третьей сессии девятого созыва. Если нет, то есть другие механизмы, такие как внеочередные заседания», – резюмировал Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление №3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)». 13 июля президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады постановление о местных выборах. В то же время парламент выделил почти 1,3 млрд грн на их проведение.

Согласно новому Избирательному кодексу, теперь переселенцы смогут голосовать на местных выборах. До 9 сентября внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут подать заявку на изменение места голосования на местных выборах, которые запланированы на октябрь. При этом, нынешней осенью, скорее всего, не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой областей.