Краматорск, Славянск, Николаевка: На Донетчине 6 новых случаев COVID-19 (Карта)

В течение сегодняшнего дня, 13 июля, на Донетчине выявили 6 новых случаев коронавирусного заболевания. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«За понедельник 13 июля на Донетчине обнаружили шестерых больных коронавирусной болезнью: 1 – в Краматорске (женщина 56 лет); 1 – в Славянске (женщина 43 лет); 4 членов одной семьи в Николаевке (мужчины 53 и 84 лет и женщины 50 и 85 лет)», – написал Кириленко.

Таким образом, в Донецкой области с начала карантина подтверждены 765 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 274 пациента;

находятся на лечении – 481 человек;

летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 июля в Украине COVID-19 заболели 54 133 человека (26 503 пациента выздоровели, 1 398 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 94 инфицированных (выздоровели – 74 пациента, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 362 заразившихся (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 80). В «ЛНР» (на 12 июля) – 576 случаев COVID-19 (выздоровели 485 человек, летальных случаев – 14).