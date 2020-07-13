В Мариуполе откроют представительство Консультативной миссии Евросоюза

Региональное представительство Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) готовится к открытию в Мариуполе. Об этом сегодня, 13 июля, сообщил глава миссии КМЕС в Украине Антти Хартикайнен во время встречи с руководством Донецкой облгосадминистрации, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

По его словам, деятельность представительства будет направлена на активизацию реформ в секторе гражданской безопасности в Донецкой области.

Во время встречи Антти Хартикайнен представил руководителя регионального представительства КМЕС в Донецкой области Мартина Кулисека и рассказал о его опыте работы в странах, пострадавших в результате вооруженных конфликтов. Особое внимание Антти Хартикайнен уделил основным целям деятельности представительства.

«Хотя сейчас наша деятельность сконцентрирована на открытии офиса в Мариуполе в сентябре, представительство уже работает в режиме онлайн. Нами разработаны учебные программы для офицеров полиции по противодействию домашнему насилию и деятельности в условиях пандемии. В дальнейшем мы планируем расширять перечень проектов и в тесном сотрудничестве с областной властью изучать ситуацию с безопасностью в регионе и прилагать усилия для ее улучшения», – отметил Антти Хартикайнен.

Заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин отметил, что в целом ситуация с безопасностью в регионе остается стабильной.

«Если говорить об уголовных правонарушениях, то у нас ситуация значительно лучше, чем во многих регионах Украины. Связано это с тем, что совсем рядом находится линия фронта, и в области постоянно находится значительное количество правоохранителей и военнослужащих. Однако важной проблемой остается домашнее насилие. Причиной его возникновения является множество факторов, но мы работаем над тем, чтобы не допускать возникновения таких ситуаций», – отметил он.