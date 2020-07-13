«Вояки враждебно настроены»: Что происходило на КПП «ДНР» в Еленовке 13 июля (Видео)

Сегодня, 13 июля, «ДНР» на один день открыла линию разграничения на контрольно-пропускном пункте «Еленовка», расположенном на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». «Республиканский» КПП работал с 9:00 до 18:00, передают «Донецкие новости».

Въезд в «ДНР» осуществлялся по разрешительным спискам, в которых были указаны около 300 человек. Прибывшие должны будут пройти 14-дневную обсервацию в «республиканских» больницах.

Выпускали из «республики» только тех людей, кто имеет регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

К открытию у КПП на выезд находилось около 50 человек и 15 машин. По сообщению очевидцев, «как таковой очереди нет, пропускают относительно быстро».

«Нахожусь на "Еленовке". Очередь 170 человек пеших, машин – штук 10. Льготной очереди нет ни для стариков, ни для детей», – отметила в 9:15 Елена.

При этом люди предупреждают, что на КПП «вояки враждебно настроены». «На блокпосту "Еленовка" не фотографировать, вояки враждебно настроены, угрожают МВД, разведкой и так далее, меня заставили удалить все фото и отпустили хотя не хотели, хорошо в облаке все сохранилось», – рассказал Сергей.

Мама Анастасии сегодня выезжала из «ДНР». Девушка описала ситуацию: «Моя мама с 6 утра была 71-й в очереди на КПП. К 10:00 только прошла ДНР-пост, пропускная возможность из-за заполнения бумаг на ДНР слабая, поэтому с 6 утра уже пропускали потихоньку. Около часа ждали автобус, который отвез на украинский пост. Не прошло и суток, она в Украине! В Еленовке людей дофигищща с украинской пропиской на выезд, но с такой медленной работой на КПП не больше 500 людей пройдет в этот однодневный коридор».

А Сергей передавал из Донецка в буферной зоне ребенка своей супруге, которая находилась на украинской стороне. «Эта процедура происходит по спецразрешению республиканского штаба! Потом проходишь с этим разрешением МВД, блокпост (таможня) и контроль на нулевом. Если в заявлении не указан автомобиль, то пересечение только пешком! Автобусы есть 2 штуки, получается раз в час. Списки на въезд в ДНР на Украине есть и сегодня она выпускала только по этим спискам! Так как разрешение я получил только сегодня в 13:00, жены в списках не было! 2 часа Украина не разрешала ей проехать к нулю и забрать ребенка. Именно потому, что ее нет в списках! Только после двухчасовой ругани, плача и прочих выражений и проверки, что я действительно стою с ребенком на украинском нуле, ее запустили без автомобиля, пешим переходом. Украинские автобусы тоже ходят где-то раз в час. Вообще с боем передал ребенка и на автобусе поехал назад. В общем, с момента получения разрешения в штабе (13:00) и до возвращения домой 16:30 прошло 3,5 часа», – рассказал мужчина.

Что касается украинского КПВВ «Новотроицкое», то одни очевидцы сообщали, что в этот раз там в сторону «ДНР» пропускали тоже по спискам. Другие это опровергали.

Майя: «Мы на "Новотроицком". Украина пропускает только по спискам, кто вне списков – сказали не пропустят, люди уезжают»;

Дарья: «Да, и Украина по спискам, которые им передали из ДНР»;

Ирина: «Украина выпускает по спискам. Они приняли во внимание списки ДНР (исходя из прежней ситуации на КПВВ). Поэтому без списков не стоит ехать в ДНР. Муж лично списки не видел. А слышал»;

Александр: «Неправда. Друзья на "Новотроицком". Пропускают всех, но предупреждают, что с той стороны могут не пустить».

Официально пограничники о списках ничего не сообщали, однако отмечали, что предупреждали всех о возможных рисках отказа в пропуске со стороны «ДНР». При этом, если человек проследует через КПВВ «Новотроицкое», его не пропустят в «ДНР» и он вернется обратно, – то он должен будет направиться на 14-дневную самоизоляцию или обсервацию. Поэтому многие люди отказывались рисковать и не пересекали линию разграничения, если их фамилий не было в разрешительных списках «ДНР».

И сегодня действительно не было людей, которых не впустили в «ДНР» из-за отсутствия в разрешительных списках. В предыдущие дни такие граждане по несколько дней проводили в буферной зоне между «нулевым» украинским блокпостом и КПП «Еленовка».

Тем не менее еще очень много людей, которые подали заявления на въезд в «ДНР», но ждут ответа по рассмотрению документов. «Я подавала заявление с копиями подтверждающих документов 25 июня. Мне 5 июля пришел автоматически созданный ответ, что мои документы получены штабом. Но когда будет рассмотрено заявление – ни гу-гу. Ждите, вам придет на электронную почту ответ или позвонят о принятом решении», – делится Ольга.

Когда «ДНР» в следующий раз откроет КПП «Еленовка» – официально неизвестно. Но очевидцы говорят, что среди «вояк» ходили слухи, что это состоится на следующей неделе.