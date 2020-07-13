Фонд Рината Ахметова передал три современных аппарата ИВЛ медикам Лисичанска

В Луганской области Лисичанская многопрофильная больница получила три современных аппарата искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" Фонд приобрел и передает украинским медикам свыше 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Первые транши медтехники высокого класса опорные государственные больницы Украины получили еще в марте 2020 года, они уже спасают жизни», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Она напомнила, что в марте 4 аппарата ИВЛ получила Полтавская областная инфекционная больница, Ровенская центральная горбольница, Тернопольская городская больница «скорой помощи» и Закарпатская областная больница.

«Затем в июне-июле Фонд доставил в Украину 32 и 70 современных аппаратов ИВЛ. Это две крупнейшие партии помощи государственной медицине, которые пересекли границу страны с начала карантина», – добавила Наталья Емченко.

Сертификаты на новое оборудование представитель ДТЭК Виталий Шевченко передал руководителю Луганской облгосадминистрации Сергею Гайдаю.

«Вклад врачей неоценим. Вы стали тем щитом, который спасает жизни. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем противостоять распространению коронавируса. Три аппарата ИВЛ – это современное медицинское оборудование, которое практически полностью исключает влияние человеческого фактора. Тут работает ДТЭК Луганская ТЭС, тут живут наши сотрудники и их семьи, мы и дальше будем оказывать поддержку региону, чтоб как можно скорее преодолеть коронавирус и его последствия», – отметил Шевченко.

В свою очередь Сергей Гайдай поблагодарил за поддержку региона, подчеркнув ее исключительность: «Это уже не первая помощь Рината Ахметова для Луганской области. Она своевременная и необходимая, и переоценить ее трудно».

Как рассказал директор Лисичанской многопрофильной больницы Григорий Старченко, украинским медикам удалось не допустить катастрофы. Любая помощь для них – словно глоток свежего воздуха: «Наша больница на первой линии оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. Мы благодарны Фонду Рината Ахметова. Очень важно иметь аппараты искусственной вентиляции легких – это один из кардинальных методов лечения».

В завершение медики отделения интенсивной терапии, которые контактируют с больными коронавирусом, получили сертификаты от Фонда. Теперь можно заказать себе комплект медицинской одежды, которая будет пошита по специальному заказу.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал 4 современных аппарата ИВЛ опорным госбольницам Луганской области. По две единицы новейшей техники получили медики Старобельска и Рубежного. Кроме того, в апреле Фонд предоставил Луганской области 30 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса. В мае – 6 тысяч защитных костюмов для медиков, санитайзеры, аксиометры, пульсометры, средства индивидуальной защиты.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили опорные государственные больницы во Львовской̆, Ивано-Франковской, Луганской̆, Донецкой̆, Днепропетровской̆, Полтавской̆, Тернопольской̆, Ровенской̆, Закарпатской̆ и Харьковской̆ областях, а также в Киеве.

В пресс-службе отметили, что Фонд Рината Ахметова приобрел 200 современных аппаратов ИВЛ для государственных больниц в регионах страны в рамках масштабного проекта «Борьба с COVID-19 в Украине». Он реализуется по программе «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. "Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – резюмировал в Фонде.