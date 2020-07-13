Вплоть до пожизненного заключения: Зеленский требует ужесточить наказание для пьяных водителей

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости более жесткой уголовной ответственности для нетрезвых водителей, действия которых стали причиной гибели людей в ДТП. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи с Кабинетом министров президент подчеркнул, что ситуация на автодорогах остается крайне сложной. Последняя авария, вызванная пьяным водителем 12 июля под Киевом, является доказательством этого. В результате ДТП погибли четыре человека, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

По его словам, в целом за первое полугодие 2020 года на дорогах погибло почти 1,5 тыс. человек, что «может даже сравниться с любой эпидемией».

Владимир Зеленский напомнил, что Министерство внутренних дел максимально выступало за подписание закона № 720-IX (законопроект № 3314), по которому ответственность за вождение в нетрезвом возвращалась из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях. Были аргументы, что уголовный порядок парализует работу, ведь процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени.

Поэтому, по мнению президента, должен быть найден другой подход. В частности, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которая привела к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

«Если вождение в пьяном состоянии повлекло гибель – срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я – за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать"», – заявил президент.

Владимир Зеленский также обратился к премьер-министру Украины, чтобы в течение недели были подготовлены реальные предложения и сформирован действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.