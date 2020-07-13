Яценюк подает иск за информацию о коррупции на проекте «Стена»

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк подает в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикацией о его якобы причастности к коррупции на строительстве «Стены». Об этом сегодня, 13 июля, в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

Речь идет о публикации статьи «Кто возглавит Нацбанк и как это повлияет на Украину, гривну и кредиты», которая вышла 13 июля в интернет-ресурсе «Главред». В ней директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечает, что якобы Яценюк «украл деньги проекта "Стена"».

Лаппо напомнила, что экс-премьер уже выиграл аналогичные два иска по строительству «Стены».

Так, в октябре 2019 года суд удовлетворил иск Яценюка к блогеру Михаилу Шнайдеру, который распространил в соцсетях якобы фото «Стены» с критикой в адрес проекта.

«Это фото не имело ничего общего с защитными сооружениями на российско-украинской границе», – добавила Лаппо.

Также в декабре 2018-го суд обязал Шнайдера опровергнуть сообщение о том, что Арсений Яценюк якобы проживает на территории иностранного государства и якобы начал проект «Стена» с целью получения материальной выгоды.

Кроме того, суд заставил извиняться и опровергнуть информацию против Яценюка блогера Ирину Угрюмову, а также известного автогонщика и автомобильного журналиста Олега Торгало.

«Будет отвечать в суде и Олег Соскин», – резюмировала Ольга Лаппо.