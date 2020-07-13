Давай поговорим: Красный Крест запустил телефонную линию поддержки для жителей Донетчины и Луганщины

Красный Крест Украины запустил линию поддержки «Давай поговорим», на которую может обратиться каждый житель Донецкой и Луганской областей. Звонки будут приниматься ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

«Коронавирусная инфекция затронула каждого жителя нашей страны и определенным образом изменила жизнь. В ответ на эпидемию Общество Красного Креста Украины совместно с партнерами ACTED, IMPACT Initiatives, "Право на захист" начинает новую деятельность на территории Луганской и Донецкой областей – запускает линию поддержки жителей», – говорится в сообщении.

В Красном Кресте обещают, что позвонив на линию, каждый человек будет услышан, ведь операторы будут уделять столько внимания, сколько ему потребуется.

«Мы будем говорить на темы, интересующие именно вас, и так долго, как это необходимо», – подчеркивают в организации.

Звонки принимаются ежедневно с 12:00 до 19:30 по телефону: 0 800 331 800.