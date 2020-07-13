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Донетчина: При эвакуации погибшего был убит военный медик и ранены бойцы

13.07.20 21:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 13 июля, вблизи поселка Зайцево (Донецкая обл.) противник обстрелял троих военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Военнослужащие должны были проводить эвакуацию тела бойца, который сегодня погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

«Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела погибшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», – рассказали в штабе.

Вследствие обстрела военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один – получил боевое травмирование.

«Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ по их эвакуации», – дополнили в штабе.

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