А флаг «ДНР» выбросила в мусорник: Евгения Йепес рассказала детали о своем задержании в Донецке

Задержанная в Донецке Евгения Йепес (девичья фамилия Лукиенко) сняла со своего балкона в центре города не только флаг России, но и флаг «ДНР». Об этом jна рассказала после своего освобождения, передает «Мариуполь-Экспресс».

По ее словам, первоначальная информация в СМИ о задержании 3 июня соответствует действительности, однако ее следует дополнить рядом деталей.

«Перед празднованием Дня России они повесили без спроса на балкон моей квартиры на 4 этаже, по улице Артема, в районе бывшего гастронома "Москва" флаг России. Подъехал подъемник с рабочими и стали вешать флаг. На все мои возражения они не реагировали. Когда закончили и спустились, я сама сняла его и бросила им вниз. Думала на этом все закончится. Но нет, через какое-то время я обнаружила на балконе уже флаг "ДНР". Причем вешали его так тихо, что я даже не заметила. И прикрепили очень прочно. Пришлось порвать его, чтобы снять с балкона. Ну и что мне с ним делать, выбросила в мусорное ведро, а позже отнесла мусор в бак на улице», – поделилась Евгения.

Реакция местных «властей» не заставила себя долго ждать. Под вечер в дверь ее квартиры постучали. Незнакомый мужчина представился соседом снизу. Он сказал, что женщина залила его квартиру.

«На мой ответ, что соседей внизу я давно знаю, а его нет, он признался, что не сосед из квартиры на третьем этаже, а со второго этажа. Я ему посоветовала идти разбираться на третий этаж, а не ко мне. Позвонила соседям, паре пенсионеров, они вызвали местную "полицию". Приехало аж 8 человек, и стали рассказывать мне через дверь, что проводят рейд по поиску наркотиков в нашем районе. Пригрозили выбить дверь, если не открою. Пришлось открыть. Меня грубо толкнули внутрь и провели небольшой обыск. Расспросили, конечно, и о флаге. Это и было главной целью их посещения. Я рассказала все как было, сказала, что выкинула флаг в мусорный бак. Они порылись в нем и нашли, приложили как вещественное доказательство к делу», – вспоминает Йепес.

После этого ее посадили в машину и с мешком на голове повезли на допрос.

Она опровергла ранее появившуюся информацию, что после задержания ее избивали. «Не били, но давили психологически. Пугали всем известной тюрьмой "Изоляция", заставляли признаться в связях с какими-то общественными организациями, в том, что я намерено порвала флаг "ДНР" и сбросила флаг России. Я, конечно, сильно испугалась, но их версию протокола подписать отказалась. Сказала, что прожила более 20 лет за границей и не в курсе местной политики, а флаги сняла потому, что их вешали без моего спроса на балкон моей частной квартиры», – сообщила женщина.

После этого ее на несколько дней отправили в одиночную камеру в «Изоляцию».

«Это такая комнатка из бетона, 2 на 2 метра, без окон. Круглые сутки горит яркий свет. В углу ведро вместо туалета. Ни руки помыть, ничего. Охранники общаются с заключенными исключительно матом. Как мне потом рассказали их "следователи", это со мной еще хорошо обращались, с другими бывало похуже. Люди сидят здесь месяцами. Мне повезло, что меня продержали здесь всего несколько дней, а потом перевели в ИВС – изолятор временного содержания. Там я сидела с тремя другими заключенными. Здесь тюремщики общались с нами уже нормально. Периодически меня вызывали на допросы. Общалась и с их, так называемыми, "прокурорами". Они все не могли решить, по какой статье меня садить в тюрьму, но обещали, что я просижу тут долго, поскольку никто рано отсюда не выходит», – рассказала Евгения.

Но все разрешилось довольно неожиданно. 21 июня к ней пришли «следователи» и сказали, что статью обвинения изменили, и она скоро выйдет на свободу.

«Меня привезли в Ворошиловский райсуд. Судья, он там один, быстро выслушал дело и вынес мне приговор – штраф 238 руб. (99 грн по местному курсу валют, – ред.) по статье о "хулиганстве". Это было для меня полной неожиданностью и, конечно, несказанной радостью. Я поняла, что на воле происходит что-то важное, обо мне беспокоятся, мой муж, его друзья и все неравнодушные, пытаются вызволить из тюрьмы», – вспоминает она.

После «суда» Евгению привезли в ее квартиру, дали 5 минут на сборы. «Я взяла то, что успела, при этом забыв семейные фото и свои картины. "Следователи" вывезли меня на блокпост, а по пути сообщили, что я нежелательная персона в "ДНР" и въезд в "республику" мне теперь запрещен. Меня довезли до блокпоста, а оттуда я пешком, с пакетами и рюкзаком пару километров прошла до украинского блокпоста», – продолжила Йепес.

Попав на украинскую сторону Евгения направилась в Киев. Она считает, что освободиться всего за 16 дней из застенков «ДНР» ей помогла активность украинских и зарубежных СМИ, прямые вопросы о ней украинской стороной на Минских переговорах, а также то, что она жена гражданина Испании и имеет вид на жительство в этой стране. Йепес констатировала, что местным жителям вырваться из плена «ДНР» оказалось бы намного сложней, да и отношение к заключенным было бы гораздо хуже.

Как сообщалось ранее, массово флаги на зданиях в центре Донецка начали вывешивать накануне 12 июня, когда в «ДНР» отмечали День России. Один из таких флагов повесили на балкон квартиры Евгении Йепес Винуэса (девичья фамилия Лукиенко) – супруги гражданина Испании. Женщина приехала в Донецк проверить состояние своей квартиры и «застряла» на карантин.

За снятый флаг Евгению задержали местные «спецслужбы». В заточении она провела более двух недель. Благодаря международному резонансу женщину отпустили 21 июня и передали на линии разграничения украинской стороне.

В июле в Донецке демонтировал все ранее вывешенные российские флаги.