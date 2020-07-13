За 1200 грн: На Луганщине рассказали о ПЦР-тестировании для прекращения самоизоляции

Двухнедельную самоизоляцию после пересечения линии разграничения или государственной границы можно сократить, пройдя самостоятельно ПЦР-тестирование на COVID-19. Такой возможностью воспользовались около 200 человек, которые прибыли из «ЛНР» через КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщил заместитель директора «Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины» Владимир Жданов, передает «Громадське радіо».

«Это предусмотрено Постановлением № 522 Кабинета министров Украины. Лицо, которое пересекает государственную границу из стран, которые являются "красными" (это когда заболеваемость коронавирусом в стране составляет 40 на 100 тыс. населения), или пересекает КПВВ с оккупированных территорий Луганской и Донецкой области – может пройти ПЦР-тестирование. И если отрицательный результат, то отменить пребывание дома на мобильном приложении "Дій вдома"», – напомнил Жданов.

Такой ПЦР-тест нужно пройти самостоятельно, за собственные средства. Сегодня в Луганской области аккредитована пока одна частная клиника, которая может предоставить услуги по прохождению ПЦР-тестов.

«Система работает сегодня таким образом, что человек обращается в лабораторию, а перечень этих лабораторий есть на сайте Центра общественного здоровья. Человек сдает образец для исследования, лаборатория проводит исследование, и лаборатория сама вносит это лицо, его номер телефона и передает в Министерство цифровой информации. И тогда Министерство цифровой информации снимает это лицо с мобильного приложения "Дій вдома", о чем человек получает соответствующее смс-сообщение», – объясняет Жданов.

Стоимость ПЦР-исследования в частных клиниках составляет 1200 грн. Но в «Лабораторном центре» просят людей, если те не имеют возможности проходить двухнедельную самоизоляцию, обратиться к врачам и пройти тест. Ведь штраф за нарушение требований самоизоляции составляет 17 тыс. грн. Например, на Луганщине полицейские выписали более 300 таких штрафов.