Луганская область: Лесные пожары окончательно ликвидированы

Сегодня, 13 июля, лесной пожар на территории Новоайдарского района (Луганскя обл.), который возник 6 июля, ликвидирован полностью. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Эту информацию подтвердил и глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

«По состоянию на 17:20 пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства окончательно ликвидирован. Очаги тления и угроза возгорания отсутствуют», – заверил Гайдай.

Напомним, что масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых.

Ориентировочный размер ущерба только от потери лесных насаждений составляет более 450 млн грн.

Кроме того, учтены 76 домов, пострадавших в результате пожара, ни один из них не застрахован. Пожаром повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено до основания 35 домов в с. Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Волчье озеро» Новоайдарского района.

Вследствие чрезвычайной ситуации пострадало 223 человека, из которых:

109 человек получили материальный ущерб;

114 человек (из них 17 детей) обратились в скорую медицинскую помощь, больницы.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.