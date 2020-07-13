Пенсия в разы меньше: Зеленский заявил о несправедливых выплатах родным погибших воинов АТО / ООС

Сегодня, 13 июля, президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабмину разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям защитников, погибших в зоне проведения АТО / ООС на Донбассе. Об этой проблеме Глава государства узнал от воинов АТО / ООС во время встреч в разных регионах, передает Офис президента.

«Есть несправедливость потому, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости», – отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 3 тыс. 400 грн, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.