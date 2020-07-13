Азовское море: В Мариуполе показали самый популярный местный курорт (Фото)

Пляж в поселке Песчанка – самый популярный в Мариуполе. Широкое песчаное побережье, новые модные кафе, кайт-серфинг и сап-бординг – поселок в период карантина стал заменой дорогим курортам. Но пока отдыхающие со всего города спешат на море, жители Песчанки решают, как им дальше сосуществовать с курортниками, передает «Сайт города Мариуполя».

В будний день здесь практически нет людей. А по выходным местные все чаще вспоминают «золотые времена», когда поселок был отделен от города, и сюда пускали автомобили только местных жителей по пропускам.

Сегодня Песчанка стала чуть ли не главным курортном «местного разлива». На одном из рекламных сайтов уровень пафоса, говоря о Песчанке, просто зашкаливает. Оказывается, местные жители сравнивают Песчаный пляж с известными курортами... Турции.

Тем не менее, здесь, в отличие от Турции, очень много проблем. И транспортная – одна из главных. Добраться до «Песчанки» сложнее, чем до Центрального пляжа.

Но пляж лучше, чище, шире. Вот и едут все на «Песчанку», поэтому на выходных здесь сложно найти место. Причем не только людям, но и машинам.

Пробки здесь – дело постоянное. На общественном транспорте вместе с курортниками в город вынуждены выезжать и местные жители. Они все стоят в одной очереди.

75-летняя местная жительница Вера Киркина отказывается признавать, что Песчанка – сегодня поселок курортный, и называет его прежде всего рабочим. Сама много лет проработала в порту и говорит, что знает достаточно много соседей, кто работает на городских предприятиях.

Под ее домом постоянно останавливаются автомобили, порой, ей даже сложно выйти на улицу.

Люди ставят авто под домами жителей. Это легко понять по надписям на заборах «Автомобили не ставить». Их, пожалуй, столько же, сколько на Песчанке рекламных дощечек «Сдается комната». Кстати, стоимость жилья в сутки в самых скромных условиях, но в шаговой доступности до моря, – 100 грн.

Конечно, в поселке есть стоянки. Одна из таких располагается возле порта и рассчитана на 300 автомобилей. «Но отдыхающим, как оказалось, лучше оставить свой автомобиль вдоль дороги и отдохнуть, где им хочется, а не оставлять транспорт под стенами порта и искать себе место», – говорит глава Комитета самоорганизации населения поселка Песчаный Светлана Тарабанько.

Еще одна стоянка – возле ресторана «Рафале». Ее разместили на песке, предварительно закатав в асфальт часть пляжа. Но она, по словам главы КСН, платная.

Три года подряд на 3 дня Песчанка превращалась в тусовочное место – здесь поводился масштабный музыкальный фестиваль «MRPL City». Когда местные узнали, что в этом году фестиваля не будет, вздохнули с облегчением.

Лишь единицы могли зарабатывать на мероприятии, сдавая свое жилье курортниками. Зато от громкой музыки трое суток уставали практически все.

«Ночью три дня не спишь и потом днем также не можешь заснуть из-за жары. Наслаждалась музыкой разве что молодежь», – говорит одна из местных жительниц.

Сегодня Песчанка – поселок контрастов. Здесь старые дома соседствуют с особняками известных мариупольцев. На первой линии стоят дома в прошлом прокуроров, руководителей полиции, известных предпринимателей.

Качество жизни в поселке зависит от наличия автомобиля. Это особенно чувствуется зимой, когда жизнь в Псчанке замирает. На конечной остановке маршруток с наступлением холодов закрывается магазин, куда местные выходят за товарами первой необходимости.

«Порой просим привезти хлеб у соседей, у которых есть автомобиль. А так приходится ездить в порт», – отметили жители.

С транспортом в поселке зимой тоже проблема. В связи с отсутствием потока пассажиров, некоторые маршрутки в поселок не курсируют, а остальные до 20:00 доезжают только до третьих проходных и дальше не едут. Так что вернуться домой нужно очень рано или брать такси.

Новая жизнь в поселке может начаться с проведением канатной дороги. Как заявил мэр Вадим Бойченко, наверху, в поселке Моряков, будет создан транспортный хаб. Горожан туда будут подвозить автобусы и троллейбусы. Спуск к набережной будет осуществляться по канатной дороге до пересадочной площадки, от которой отдыхающие будут опускаться на пляж лифтом.

Часть жителей против «канатки», заявляют, что дома стоят в оползневой зоне, огороды обваливаются. Кроме того, они не хотят, чтобы над их головами целый день гремели трамвайчики.

Но также в поселке есть сторонники канатной дороги. Люди понимают, что с ее появлением разгрузится центральная артерия – улица Большая Морская, а местные, может быть, получат дополнительные возможности для заработка.