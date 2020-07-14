Будьте готовы к аду: Житель Донецка детально рассказал о пересечении линии разграничения

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка 13 июля, когда «ДНР» на один день открывала линию разграничения на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» (транспортный коридор с украинским КПВВ «Новотроицкое»), проехал в «республику». Мужчина поделился деталями своей поездки.

«Ехал в ДНР. Поездочка не из приятных. По порядку. 9:30 – прибытие поезда в Волноваху. Далее нужно было прыгнуть в такси. К слову, сейчас таксисты берут по 100 грн до блокпоста, ранее было 50. Доехали до поста, в 10:00 стоит небольшая очередь, общаются с военными. Украинская сторона объявила, что не пропускает теперь, если человека нет в списках на въезд, и стоят вручную ищут фамилию в списках. Списки – просто листочки, которых в руках штук 40», – рассказал он.

Далее пересекающих линию разграничения ожидает обычная процедура проверки сумок, паспортный контроль и автобус до «нулевого» блокпоста. Все операции выполняются быстро.

«Я прошел за полчаса, в 10:30 был уже на "нулевом". Там была толпа людей, которые еще до нас ждали автобус, позже выяснилось, что он сломался, их всего было два. Ожидали мы его где-то час, до нас люди еще полчаса стояли, так что в общем часа полтора не было автобуса. Проезжал автомобиль, я остановил узнать, что там вообще с автобусами, будут ли ходить и т.д. Сказали, что автобусы есть, пеших людей не пропускают, только на автобусе, поэтому всем пришлось ждать пока соберется народ и поехать на "0" с ДНР-поста (это тем, кому надо в Украину)», – сообщил мужчина.

«Далее приехал автобус, загрузили всех, поехали на ДНР-пост. Не доезжая до самого поста, всех высадили, построили и начали проводить сверку по спискам, все ли есть. Быдловатое отношение к пожилым и не только, как в лучших традициях. Пока всех не проверят, так же, вручную, по этим листкам, автобус не поедет, поэтому каждый ждет каждого. Так еще где-то минут 40 прошло», – добавил он.

Приехав на блокпост «ДНР», люди идут к медикам, которые проверяют температуру, дают бланки для заявления, помогают с заполнением, проходят «паспортный контроль». Далее, у автобусов, что собирают прибывших для доставки на обсервацию, нужно заполнять еще один бланк. По времени это было примерно 13:20.

Наполнения автобуса пришлось ждать примерно 1,5-2 часа. «Уже уселись, проехали метров 100 до полицейского поста, там высадили всех людей с первого автобуса, отдельно отвели паренька одного. Чувак в черной панаме, мы соболезновали тебе всей маршруткой… Парню залазили в карманы, кошелек, достали все шмотки с сумки, щупали, дергали, каждый носочек, каждый флакончик... Далее был чемодан и портфель, сумка через плечо. Дальше начали всех остальных по очереди усиленно проверять. Потом запустили в автобус и выпустили наш, второй автобус. Короче, то же самое, у девочки ноут брали на проверку», – поделился пересекающий линию разграничения.

На данные проверки ушло примерно 1,5 часа, затем поехали в больницу. «Приехали мы в 16:30, и с 10:30 время тянула донецкая сторона! Ехать не советую, а если едете, то будьте готовы к аду», – резюмировал мужчина.

Ранее сообщалось, что происходило на КПП «ДНР» в Еленовке 13 июля. Въезд в «ДНР» осуществлялся по разрешительным спискам, в которых были указаны около 300 человек. Прибывшие должны будут пройти 14-дневную обсервацию в «республиканских» больницах.