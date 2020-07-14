В «ЛНР» сообщили о жертвах пьяных водителей

В «ЛНР» за выходные произошло 3 аварии с участием нетрезвых водителей. В результате ДТП 2 человека погибли, 3 пострадали. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

11 июля на ул. Оборонной г. Луганска, в районе стадиона «Авангард», на пешеходном переходе мужчина 1961 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes Benz, совершил наезд на женщину-пешехода 1978 года рождения. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медучреждении. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

12 июля на одной из улиц пос. Селезневка мужчина 1986 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-211440» в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением совершил наезд на металлическую опору газопровода. В результате ДТП пассажир – мужчина 1987 года рождения – от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и пассажиры 1982 и 1987 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Перевальскую городскую больницу.

12 июля на одной из улиц г. Луганска мужчина 1987 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на железный столб. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля, водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Луганскую городскую больницу.