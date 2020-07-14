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У прифронтовой Станицы Луганской обстреляли беспилотник ОБСЕ

14.07.20 08:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

У прифронтовой Станицы Луганской (Луганская обл.) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 13 июля.

«12 июля во время управления полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия над западной окраиной н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели слышали 4 выстрела из стрелкового оружия в пределах приблизительно 0,9-1 км к югу. По оценке, огонь был направлен на БПЛА, который пролетал приблизительно в 900 м к югу. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район», – говорится в отчете.

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